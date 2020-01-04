Робиньо зовут в Иран

Известный бразильский форвард Робиньо может продолжить карьеру в Иране, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, подписать именитого футболиста хочет тегеранский клуб "Эстеглал".

Последний год Робиньо провёл в "Истанбуле", забив 4 гола в 30 матчах. 25 января ему исполнится 36 лет.

Нападающий прославился благодаря выступлениям за "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 100 матчей и отличился 29 раз.

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