Робиньо зовут в Иран
Известный бразильский форвард Робиньо может продолжить карьеру в Иране, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, подписать именитого футболиста хочет тегеранский клуб "Эстеглал".
Последний год Робиньо провёл в "Истанбуле", забив 4 гола в 30 матчах. 25 января ему исполнится 36 лет.
Нападающий прославился благодаря выступлениям за "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 100 матчей и отличился 29 раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|17
|37
|2
|Истанбул ББ
|17
|33
|3
|Трабзонспор
|17
|32
|4
|Фенербахче
|17
|31
|5
|Бешикташ
|17
|30
|6
|Аланьяспор
|17
|29
|7
|Галатасарай
|17
|27
|8
|Малатия Беледийеспор
|17
|24
|9
|Газиантеп ББ
|17
|24
|10
|Гёзтепе АС Измир
|17
|23
|11
|Денизлиспор
|17
|22
|12
|Джайкур Ризеспор
|17
|20
|13
|Генчлербирлиги
|17
|18
|14
|Касимпаса
|17
|15
|15
|Коньяспор
|17
|15
|16
|Антальяспор
|17
|14
|17
|Анкарагюджю
|17
|12
|18
|Кайсериспор
|17
|10