Роботы могут заменить боковых арбитров на футбольных матчах

2 Теги фифа

Роботы могут заменить боковых арбитров на футбольных матчах

В ФИФА обсуждается инициатива привлекать роботов к судейству футбольных матчей, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, сейчас прорабатывается возможность замены боковых арбитров на автоматические машины.

Сроки реализации революционного проекта не указываются.

Напомним, что уже сейчас в футболе применяются технологии, например, система видеопомощи VAR.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Не,здесь я против,можно сделать условного дрона,который будет с высоты птичьего полёта определять оффсайд,а роботизировать игру,ну такое...

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OkTawius
Димон

можно и футболистов на роботов заменить. любимая игра превращается в чёрт знает что(( вроде как мыслят в верном направлении для искоренения судейских ошибок, но как-то не знаю...что это за футбол, когда по боковой линии железяка мотается туда-сюда

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