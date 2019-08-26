Роботы могут заменить боковых арбитров на футбольных матчах

В ФИФА обсуждается инициатива привлекать роботов к судейству футбольных матчей, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, сейчас прорабатывается возможность замены боковых арбитров на автоматические машины.

Сроки реализации революционного проекта не указываются.

Напомним, что уже сейчас в футболе применяются технологии, например, система видеопомощи VAR.

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