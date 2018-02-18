"Рочдейл" – "Тоттенхэм" - 2:2 (обзор)

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"Рочдейл" – "Тоттенхэм" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Кубка Англии между "Рочдейлом" и "Тоттенхэмом" (2:2).

Видео: "Рочдейл" – "Тоттенхэм".

 

Не пропустите: "Тоттенхэм" упустил победу над "Рочдейлом" в Кубке Англии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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