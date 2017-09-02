Рочина остаётся в "Рубине"

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Рочина остаётся в "Рубине"

Хавбек "Рубина" Рубен Рочина подтвердил, что он остаётся в казанском клубе.

"После всех слухов и новостей в последние дни я хотел бы сообщить, что продолжу выступать за "Рубин" - написал испанец в своём твиттере.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может перейти в "Бетис".

Рочина выступает за "Рубин" с 2016 года, сыграл 29 матчей и забил 2 гола. 

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