"Рода" – "Фейеноорд" - 1:1 (обзор)

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"Рода" – "Фейеноорд" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура чемпионата Голландии между "Родой" и "Фейеноордом".

Не пропустите: "Хераклес" громит "Венло", "Фейеноорд" теряет очки в матче с "Родой". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Аякс 9 19
3 Витесс 9 18
4 Зволле 9 18
5 Фейеноорд 10 17
6 АЗ 9 16
7 Херенвен 9 14
8 Эксельсиор 10 14
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 Утрехт 9 13
11 Хераклес 10 12
12 ВВВ Венло 10 12
13 Гронинген 9 9
14 Виллем II 9 9
15 Твенте 10 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Рода ЮК 10 7
18 Спарта Роттердам 9 6
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