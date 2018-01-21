"Рода" сыграла вничью с "Твенте" и другие результаты 19-го тура чемпионата Голландии

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"Рода" сыграла вничью с "Твенте" и другие результаты 19-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Рода" – "Твенте" - 1:1

Голы: Вучкич, 53 - 0:1, Шахин, 88 - 1:1.


"Ден Хааг" – "Венло" - 1:1

Голы: Йонсен, 23 - 1:0, Опоку, 86 - 1:1.


"Зволле" – "НАК Бреда" - 1:0

Гол: Мохтар, 2 - 1:0.


"Витесс" – "Херенвен" - 1:1

Голы: Хоэг, 13 (автогол) - 1:0, ван Амерсфорт, 37 - 1:1.

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Команда М О
1 ПСВ 18 46
2 Аякс 18 41
3 АЗ 19 39
4 Зволле 18 33
5 Фейеноорд 17 32
6 Утрехт 18 29
7 Витесс 18 27
8 АДО Ден Хааг 18 26
9 Херенвен 18 23
10 ВВВ Венло 18 22
11 Хераклес 18 22
12 Эксельсиор 18 21
13 Гронинген 18 20
14 Виллем II 18 16
15 НАК Бреда 18 16
16 Твенте 19 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 18 11
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