"Рода" сыграла вничью с "Твенте" и другие результаты 19-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Рода" – "Твенте" - 1:1

Голы: Вучкич, 53 - 0:1, Шахин, 88 - 1:1.



"Ден Хааг" – "Венло" - 1:1

Голы: Йонсен, 23 - 1:0, Опоку, 86 - 1:1.



"Зволле" – "НАК Бреда" - 1:0

Гол: Мохтар, 2 - 1:0.



"Витесс" – "Херенвен" - 1:1

Голы: Хоэг, 13 (автогол) - 1:0, ван Амерсфорт, 37 - 1:1.

Не пропустите: "Утрехт" и "АЗ Алкмар" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru