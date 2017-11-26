Родченков готов предоставить доказательства использования допинга игроками сборной России

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков готов предоставить в ФИФА доказательства использования допинга игроками сборной России.

Об этом, как информирует чемпионат.com, заявил его адвокат Джим Уолден. В частности, он сообщил, что его клиент, ранее возглавлявший Московскую антидопинговую лабораторию, готов сотрудничать с Международной федерацией футбола и обнародовать доказательства участия десятков российских футболистов, в том числе и игроков национальной сборной, в государственной допинг-программе.

Напомним, Бентеке отклонил выгодные предложения из России и Китая. | soccernews.ru