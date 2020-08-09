Родченков обвинил экс-врача "Зенита" в допинговых связях
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью Mail on Sunday заявил, что ранее в "Зените" работал врач - Сергей Пухов, который был частью спонсируемой государством допинг-программы.
"Сергей Пухов был клубным врачом с 2006 по 2017 год, после чего ушел в отставку по неизвестным причинам. Он был любимым доктором известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, десятки спортсменов которого были дисквалифицированы за употребление запрещенных препаратов, особенно за ЭПО. Пухов был также близким соратником Валерия Куличенко, куратора допинг-программы российской легкой атлетики", - отмечается в издании.
Также в материале приводятся воспоминания экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена, который скончался в сентябре 2019 года от бокового амиотрофического склероза.
По словам экс-футболиста, Пухов предлагал ему уколы, которые вкалывал снова и снова. "Я понятия не имел, что это было. Но, блин, это работало! Я получал невероятный заряд энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я был убежден, что это не является чем-то незаконным. Я твердил себе, что Пухов должен знать границы. В конце концов, этот человек был официальным врачом олимпийской команды России", - приводятся слова Риксена в материале.
Стоит отметить, что "Зенит" не стал отвечать на вопросы издания о враче.
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