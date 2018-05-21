Родченков: "Получил приказ от Мутко - избежать положительных допинг-проб в футболе"

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сделал очередное громкое заявление относительно использования допинга российскими футболистами.

"Я получил приказ от Мутко, что нам нужно избежать положительных допинг-проб в футболе. "Не трогать футбол, ладно?". Он был моим начальником, поэтому я поступил так, как он сказал", - приводит слова беглого осведомителя Inside The Games.

Напомним, Смолов рассказал о значимости для него предстоящего Чемпионата Мира. | soccernews.ru