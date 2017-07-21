Родич покидает "Крылья Советов"

"Крылья Советов" на своём официальном сайте сообщили о переходе защитника Милана Родича в "Црвену Звезду".

Сербский клуб заплатил за 26-летнего бека 250 тысяч евро.

"Я расстроен. В Самаре мне было хорошо. Здесь хорошая команда, руководство, болельщики, игроки, тренеры и работники клуба. Я хочу поблагодарить их всех за эти два года. Всё было прекрасно, но сейчас пришло время двигаться дальше" - сказал футболист.

Родич выступал за "Крылья Советов" с 2015 года, сыграл 35 матчей и забил 3 гола.

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