Родич покидает "Крылья Советов"
"Крылья Советов" на своём официальном сайте сообщили о переходе защитника Милана Родича в "Црвену Звезду".
Сербский клуб заплатил за 26-летнего бека 250 тысяч евро.
"Я расстроен. В Самаре мне было хорошо. Здесь хорошая команда, руководство, болельщики, игроки, тренеры и работники клуба. Я хочу поблагодарить их всех за эти два года. Всё было прекрасно, но сейчас пришло время двигаться дальше" - сказал футболист.
Родич выступал за "Крылья Советов" с 2015 года, сыграл 35 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: "Краснодар" отправил в аренду Комличенко. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов
-
Моуринью: "Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы"
-
Клопп провел встречу с Коутиньо
-
Сабатини: "Ситуация на трансферном рынке сейчас очень тяжелая"
-
Неймар подпишет с ПСЖ контракт на пять лет
-
В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва"
-
Фассоне: "На трансфер Бонуччи нас вдохновил Винченцо Монтелла"
-
"Севилья" намерена подать иск против участников трансфера Витоло
-
Три европейских гранда нацелились на защитника "Ниццы"
-
Бонуччи: "Я не предатель"
-
"Монако" назвал сумму, за которую готов отпустить Мбаппе
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер Менди
-
"Челси" хочет приобрести Льоренте
-
Модрич забрал себе 10-й номер Хамеса
-
"Челси" назвал сумму отступных за Косту
-
Тошич определился с новым клубом
-
В ПСЖ готовы платить Санчесу 390 тысяч евро в месяц
-
Коларов прибыл в расположение "Ромы"
-
Лукаку назвал предстоящий матч с "Реалом" "тренировкой"
-
В "Ювентусе" рассказали о будущем Дибалы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Москва
|38
|87
|2
|Тосно
|38
|75
|3
|Енисей Красноярск
|38
|63
|4
|СКА Хабаровск
|38
|59
|5
|Tambov
|38
|57
|6
|Спартак Москва II
|38
|56
|7
|Кубань
|38
|55
|8
|Шинник Ярославль
|38
|54
|9
|Тюмень
|38
|53
|10
|Факел
|38
|53
|11
|Химки
|38
|49
|12
|Волгарь-Газпром
|38
|45
|13
|Zenit St. Petersburg II
|38
|43
|14
|Балтика
|38
|42
|15
|Сибирь Новосибирск
|38
|42
|16
|Луч Владивосток
|38
|42
|17
|Мордовия Саранск
|38
|40
|18
|Сокол
|38
|39
|19
|Спартак Нальчик
|38
|38
|20
|Нефтехимик
|38
|27