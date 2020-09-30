"Родина" обыграла "Енисей" в Кубке России. В группе также играет "Спартак"
В матче 2-го тура группового этапа Кубка России московская "Родина" разгромила красноярский "Енисей" со счетом 3:0.
Победу московскому клубу принесли голы Даниила Лопатина, Никиты Еременко и Максима Пичугина.
"Родина" Москва - "Енисей" Красноярск - 3:0 (1:0)
Голы: Лопатин, 20 - 1:0, Еременко, 72 - 2:0, Пичугин, 90 - 3:0
В 3-м туре "Енисей" на своем поле встретится с московским "Спартаком". Матч состоится 21 октября.
В другом матче Кубка иркутский "Зенит" и "Нижний Новгород" сыграли вничью - 0:0, а в серии пенальти точнее были нижегородцы.
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