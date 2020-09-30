"Родина" обыграла "Енисей" в Кубке России. В группе также играет "Спартак"

Теги спартак москвародина (москва)енисей красноярск

"Родина" обыграла "Енисей" в Кубке России. В группе также играет "Спартак"

В матче 2-го тура группового этапа Кубка России московская "Родина" разгромила красноярский "Енисей" со счетом 3:0.

Победу московскому клубу принесли голы Даниила Лопатина, Никиты Еременко и Максима Пичугина.

"Родина" Москва - "Енисей" Красноярск - 3:0 (1:0)
Голы: Лопатин, 20 - 1:0, Еременко, 72 - 2:0, Пичугин, 90 - 3:0

В 3-м туре "Енисей" на своем поле встретится с московским "Спартаком". Матч состоится 21 октября.

В другом матче Кубка иркутский "Зенит" и "Нижний Новгород" сыграли вничью - 0:0, а в серии пенальти точнее были нижегородцы.

Не пропустите: "Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по Кокорину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов