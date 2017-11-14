Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"

Англия – Бразилия

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Одновременно с заключительным стыковым матчем в рамках европейской квалификации на Чемпионат Мира-2018 между сборными Ирландии и Дании пройдет контрольный поединок на одной из главных арен континента "Уэмбли", где местная национальная команда Англии примет Бразилию. Несмотря на статус товарищеского противостояние весьма любопытное, хотя бы своей громкой вывеской, к которой смело можно прибавлять романтику в виде того, что первые являются родоначальниками футбола, а вторые – всемирно признанными королями в спорте номер один.

Любопытно, но англичане и бразильцы между собой встречались целых 25 раз, что очень много и это при расположении стран в разных материках и соответственно при невозможности пересечься в каких-либо отборочных циклах на большой турнир. Статистика указывает, естественно, в пользу "желто-зеленых" – 11 побед против четырех на счету сборной "трех львов". Также нельзя не отметить, что в новейшей истории Англии трудно даются игры против команд из Южной Америки. Всего лишь две виктории были добыты британцами в крайних восьми встречах против южноамериканцев, а последний проигрыш состоялся в той-таки Бразилии на Мундиале 2014 года, когда ребята Роя Ходжсона капитулировали перед Уругваем.

При всем почете англичан, их нынешняя сборная сильно уступает бразильцам - начиная от качества футболистов и заканчивая организованностью самой команды. Да, обе сборные достаточно легко отобрались на ближайший Чемпионат Мира. Но если "Селасео" приходилось в отборе биться с такими "монстрами", как Аргентина, Чили и другими большими грандами, хотя прогулка по квалификации для подопечных Тите получилась легкой, то настоящую силу Англии по-прежнему понять сложно, потому как противостояли ей, хоть и напористые, но заведомо более слабые коллективы из Шотландии, Словакии, Словении.

Интересные факты противостояния Англии и Бразилии:

Сборная Англии добыла только одну победу из последних десяти матчей против Бразилии. Случилось это в феврале 2013 под руководством Роя Ходжсона.

Бразильцы выиграли только в двух из предыдущих 11 встреч на Туманном Альбионе – 1:0 в мае 1981 года и 3:1 в июне 1995.

В 25 противостояниях против бразильцев родоначальники футбола лишь однажды забили больше двух мячей в ворота оппонента. Это произошло в их первом матче на стадионе "Уэмбли" в мае 1956 года, когда сборная "трех львов" отпраздновала победу со счетом 4:2.

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Харт, Магуайр, Стоунз, Кэхилл, Уокер, Лофтус-Чик, Дайер, Ливермор, Янг, Варди, Соланке

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Аугусто, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Неймар, Жезус

Прогноз на матч Англия – Бразилия:

Несмотря на то, что Англия будет играть у себя дома, Бразилия является фаворитом встречи. Также очевидно, что ни одна из команд на себе рвать жилы не будет, ведь очень скоро большинству ведущих игроков предстоит играть очень важные матчи за свои клубы, в том числе и в Лиге чемпионов, поэтому поберечь силы надо.

Букмекеры мало сомневаются в победе "Пантекампеоне", о чем свидетельствует коэффициент 1.75. В то время, как выигрыш "трех львов" в среднем оценивается в 4.5.

Богдан Архипенко

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