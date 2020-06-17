Родри: "Манчестер Сити" сильнее "Реала"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес по прозвищу Родри заявил, что он уверен в превосходстве своей команды над мадридским "Реалом", с которым его команда сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я не обращаю внимание на победу над "Реалом" в первом матче. Еще ничего не решено, ведь это "Реал". Наша команда сильнее и мы это доказали, но нужно уважать соперника. Если мы не будем играть на победу, у нас могут возникнуть проблемы", - цитирует Родри AS.

Напомним, что в первом матче "Манчестер Сити" обыграл "Реал" на выезде со счетом 2:1. Ответный матч должен состояться в августе.

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