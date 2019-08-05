Родри не готов, Салах в ударе, а Гвардиола задал темп: разбираем главные итоги английского Суперкубка

Великий английский сезон официально стартовал поединком, который еще называют Черити Шилд. Команда Гвардиолы выиграла чемпионат и Кубок Англии, тогда как "красные" на внутренней арене удовлетворились лишь вторым местом, хотя выиграли Лигу Чемпионов и стали лучшей второй командой в истории АПЛ. В любой другой ситуации "Ливерпуль" стал бы чемпионом (при чем с отрывом), но не тогда, когда "Сити" решил побить все рекорды. Коллектив Клоппа в межсезонье по 3 раза выиграл и проиграл, еще один матч свел вничью. "Горожане" же выиграли 3 дуэли, еще одну проиграли только в серии пенальти. Матч за Суперкубок начался достаточно резво! Уже на 4-й минуте Гомес подарил мяч Стерлингу, завозившись у своих ворот. Сане на скорости ворвался во вратарскую и пробил с острого угла – в сетку, но внешнюю. Ливерпуль отвечал! Фирмино одним движением перебросил Зинченко и Отаменди и мгновенно выстрелил, но Браво не дремал. Стоунз обрезался, "Ливерпуль" организовал мгновенную атаку, в которой Зинченко не успевал за Салахом. Мохамед взял пример с Сане, пробив не совсем точно. Кстати, Сане, которого активно сватают в "Баварию", получил серьезную травму на ровном месте – просто шок для мюнхенцев. А вот ранее упомянутый Зинченко, зачастую проигрывавший Салаху, поучаствовал в голевой атаке на 12-й минуте. Украинец выиграл верховую борьбу у того же египтянина, Давид Силва акробатическим трюком продолжил полет мяча, а Стерлинг прошил Алиссона – снаряд коварно проскочил под ногой бразильского вратаря.

Что же было дальше? Тотальная перестрелка, которая, однако, не была наполнена динамическими эпизодами, которые характерны для середины октября. Салах попадал в ближние штанги, а Алиссон вынужден был вступать в игру, чтобы ногами парировать удар Стерлинга. Вскоре египтянину прилетел отличный подарок от Зинченко, который неудачно выбил мяч головой из собственной вратарской. К счастью для Гвардиолы, снаряд просвистел выше ворот. Салах больше, чем кто-либо, угрожал воротам в первом тайме (3 удара), однако так и не сумел попасть в створ ворот Браво. Пожалуй, это было самое тяжелое испытание для украинца Зинченко за всю его карьеру в Англии. Второй тайм своим опасным ударом выше ворот открыл Давид Силва. Но дальше по большей части опасность создавал "Ливерпуль". Фантастический момен – Ван Дейк с лету беспрепятственно пробивает после подачи углового – перекладина, снаряд зависает на линии ворот, но пересекает ее только наполовину. Позже Салах разобрался с Силвой и пробил с разворота – вторая стойка Мохаммеда, и третье попадание в каркас ворот "Сити". Далее прекрасный момент теряет Стерлинг, даже непонятно, как Рахим смог так бездарно распорядится ситуацией. Уокер круто начал атаку, после чего помчался на полных парах в штрафную. Однако экс-игрок "Ливерпуля" так долго выбирал решение (вернуть Кайлу или пробить самому), что просто пришел вместе с мячом прямо к Алиссону. В середине второго тайма Салах прорвался в штрафную "горожан" и пробил между ног Зинченко, но Браво вытянул мощный удар. Вскоре Отаменди потерял мяч вблизи своей штрафной, оставляя огромную дыру в центре. Однако здесь помог Александр Зинченко сыграл очень надежно, успев заблокировать пас, который мог завершаться выходом один на один.

"Ливерпуль" в итоге сравнял счет благодаря стандарту и двум центральным защитникам – Ван Дейк навесил на Матипа, и тот расстрелял ворота с пары метров. Наби Кейта мог и вовсе вывести "красных" вперед ударом в упор – Браво в эффектном прыжке отразил выстрел, показав себя во всей красе, и начал серьезно претендовать на звание игрока матча. Конец игры запомнился фантастическим сейвом Кайла Уокера, благодаря которому, собственно, "Сити" и смог взять очередной титул уже через несколько десятков минут. Салах вышел один на один и прошил Браво (сначала пробил ногой, а потом добавил мячу скорости с помощью головы), мяч летел в пустые ворота, но Уокер в последний момент в прыжке выбил игровой снаряд ударом через себя. На ленточке Отаменди подарил еще один момент Шакири, который пробил, несмотря на отчаянный подкат Зинченко. Таким образом Браво и Уокер каким-то чудом перевели игру в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказался "Сити". Гвардиола взял очередной трофей в Англии, а Клопп проиграл очередной финал! Но… главная борьба все еще впереди и будет длится в течении 38 туров.

Браво вытащил золотой билет, Уокер также провел фантастическую игру

Клаудио Браво сыграл очередной сказочный поединок, как это уже случалось с ним в летних спаррингах. Его грех не назвать откровенно лучшим игроком матча. Чилиец совершил 8 сэйвов, из которых 6 после ударов с близкого расстояния. Без Браво не было бы 2-го подряд Суперкубка Англии для Гвардиолы. Теперь перед футбольной общественность снова встал вопрос №1 в воротах "Сити". Экс-кипер "Барселоны" выдает просто божественные матч за матчем. Хотя в плане лучшего игрока матча у Браво есть конкурент. Сейв Уокера был не менее мощным. Лучший полевой игрок матча успевал подчищать даже на противоположном фланге, создал несколько моментов и не давал себя проходить – слова Клоппа о "заднице Робертсона, которая чаще всего стояла ближе к воротам "Ливерпуля" – это и его заслуга. Гвардиола видел, что на противоположном фланге Зинченко становится мишенью для Салаха и компании, поэтому решил передвинуть украинца максимально в атаку, а Уокера заставить работать на всю ширину. Кайл был одним из тех, кто успевал воплощать все замыслы своего тренера.

Родри пока не тот

Гвардиола покупал опорника "Атлетико" не для того, чтобы он терял мячи перед своей штрафной и выглядел растерянно при атаках "Ливерпуля" и в отборе на чужой половине. Пока он явно не готов для основы, нужно немного времени, чтобы выучить замыслы Гваридиолы и адаптироваться к английским реалиям. Хотя разрушители "Ливерпуля" также "постарались". В целом игра проходила практически без центра поля. Это было сказочное зрелище. Несмотря на то, что трофей был важным для обеих команд (хотя бы в плане престижа), они порадовали болельщиков шоу. Приятно поразил разве что ветеран Давид Силва. Испанец серьезно обострял, стал автором красивого ассист, а после его ухода моменты "Ливерпуля" посыпались просто неприличными темпами.

Салах сыграл отличный матч и снова поставил вопрос об защитных способностях Зинченко

Александр с партнерами позволил Мо какое-то нереальное количество ударов. Египтянин 10 раз пробивал по воротам "Манчестер Сити", тогда как все соперники, вместе взятые, смогли только 8. По-хорошему, Салах отвозил Зинченко так, как его никто никогда в жизни не возил. И это в первом полноценном матче за "Ливерпуль" в течение 3-х месяцев. Игра удавалась ему настолько, что один правый форвард "красных" попадал в створ чаще всех соперников. Проблема лишь в том, что все шансы были разбазарены. Однако все таки стоит отметить самоотверженность Зинченко, которая компенсировала его недостаток в технический части. Украинец стал лучшим из всех на поле по перехватам (2), второй после Отаменди по выносам (5), и уступил только Родри и Салаху в точности пасов (91,1%). В остальном, к сожалению, провал. Можно предположить, что на старте сезона Гвардиола обязательно опробует на позиции левого защитника только что приобретенного Ангелиньо.

Игорь Малиенко | soccernews.ru