Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge

Новый игрок "Манчестер Сити" Родри поучаствовал в BottleCapChallenge.

Участники этого челленджа ударом ноги с разворота пытаются открыть бутылку. Родри повторил трюк, немного изменив его. Футболист сделал это аккуратным броском мяча.

