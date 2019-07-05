Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge

Теги манчестер сити

Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge

Новый игрок "Манчестер Сити" Родри поучаствовал в BottleCapChallenge.

Участники этого челленджа ударом ноги с разворота пытаются открыть бутылку. Родри повторил трюк, немного изменив его. Футболист сделал это аккуратным броском мяча.

Ранее хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов сделал это с помощью броска шайбы.

Напомним, Родри перешел в стан "горожан" из "Атлетико" за 70 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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