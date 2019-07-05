Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge
Новый игрок "Манчестер Сити" Родри поучаствовал в BottleCapChallenge.
Участники этого челленджа ударом ноги с разворота пытаются открыть бутылку. Родри повторил трюк, немного изменив его. Футболист сделал это аккуратным броском мяча.
How could we not? ♂️ Go on Rodri!— Manchester City (@ManCity) 5 июля 2019 г.
#bottlecapchallenge
#mancity pic.twitter.com/EpX24vpA1F
Ранее хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов сделал это с помощью броска шайбы.
Напомним, Родри перешел в стан "горожан" из "Атлетико" за 70 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Вест Хэм Юнайтед
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|11
|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
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|Борнмут
|38
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|15
|Бернли
|38
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
|38
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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|16