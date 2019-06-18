Родри решил покинуть "Атлетико". Им интересуются 4 топ-клуба

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Родри решил покинуть "Атлетико". Им интересуются 4 топ-клуба

Полузащитник "Атлетико" Родри Эрнандес принял решение уйти из мадридского клуба, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболист получил предложения от "Манчестер Сити", "Баварии", "Барселоны" и ПСЖ. Сумма отступных в контракте игрока составляет 70 миллионов евро.

22-летний Родри перешел в "Атлетико" летом 2018 года из "Вильярреал" за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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