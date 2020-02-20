Родри установил два рекорда АПЛ в матче с "Вест Хэмом"

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Родри установил два рекорда АПЛ в матче с "Вест Хэмом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри по итогам матча 26-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (2:0) стал рекордсменом турнира сразу по двум показателям.

Во время поединка с "молотобойцами" испанский хавбек совершил 188 пасов, 178 из которых оказались точными.

Ранее ни одному игроку в истории Премьер-лиги не удавалось отдавать так много передач в течение одной игры (как точных, так и в целом).

Стоит отметить, что данная статистика ведётся только 16 лет, начиная с сезона 2003/04.

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