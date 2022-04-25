Родри высказался о Бензема перед очным матчем

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился мнением о нападающем мадридского "Реала" Кариме Бензема в преддверии очного матча в 1\2 финала Лиги чемпионов.

"У него лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он как никто понимает игру и улучшает команду во всем. И, конечно, в этом году он забивает ключевые голы.

Смотришь, как он играет, и думаешь: "Черт!" Он делает все, чтобы его команде было комфортно при владении мячом.

Как сказал Анчелотти, это идеальный современный нападающий. Мы будем очень внимательно играть против него", - сказал хавбек.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 40 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 14 результативных передач.

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