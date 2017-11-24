Родригес, Фарфан и Андре Силва попали в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявил состав символической сборной неделе Лиги Европы.

Стоит отметить, что в нее попал перуанский хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан, который сделал дубль в матче с "Копенгагеном" (2:1).

Вратарь: Тимо Хорн ("Кельн").

Защитники: Вячеслав Посмак ("Шериф"), Рикардо Родригес ("Милан"), Муктар Дьякаби ("Лион"), Штефан Ляйнер ("Ред Булл Зальцбург").

Полузащитники: Йозеф Гушбауэр ("Славия"), Бриан Кристанте ("Аталанта"), Франсержио ("Брага").

Нападающие: Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Андре Силва ("Милан"), Даниэль Раба ("Вильярреал").

Не пропустите: Андре Силва: "Мне нужно найти больше уверенности в Серии А". | http://soccernews.ru