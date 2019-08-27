Родригес из-за травмы выбыл на три недели

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Родригес из-за травмы выбыл на три недели

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес пропустит около трех недель из-за травмы мышцы голени. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

Футболист получил повреждение в матче 2-го тура Примеры "Реал" - "Вальядолид" (1:1). После прохождения мед. обследование стало известно, что на восстановление потребуется до трех недель.

Напомним, Родригес на протяжении двух сезонов играл в аренде в "Баварии"

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