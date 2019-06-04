Родригес высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из "Реала"
Хавбек "Реала" Хамес Родригес прокомментировал информацию о том, что он покидает мадридский клуб, пишет Marca Claro.
Напомним, что два прошлых сезона 27-летний футболист провел в аренде в "Баварии".
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не планирует выкупать его трансфер, в связи с чем "Реал" готов этим летом продать игрока.
"Сейчас я в режиме сборной и думаю только о ней. Я спокоен, посмотрим, что будет дальше", - сказал Родригес.
В минувшем сезоне он участвовал в 28 матчах, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19