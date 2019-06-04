Родригес высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из "Реала"

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Родригес высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из "Реала"

Хавбек "Реала" Хамес Родригес прокомментировал информацию о том, что он покидает мадридский клуб, пишет Marca Claro.

Напомним, что два прошлых сезона 27-летний футболист провел в аренде в "Баварии".

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не планирует выкупать его трансфер, в связи с чем "Реал" готов этим летом продать игрока.

"Сейчас я в режиме сборной и думаю только о ней. Я спокоен, посмотрим, что будет дальше", - сказал Родригес.

В минувшем сезоне он участвовал в 28 матчах, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

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