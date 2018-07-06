Родриго Бекао прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал свой переход в армейский клуб.

"Мои амбиции очень велики. ЦСКА хорошо известен в Бразилии, все знают о великих традициях этого клуба, о его вековой истории. Для меня большая честь присоединиться к команде. Буду работать с максимальной отдачей и помогать коллективу решать поставленные задачи" - цитирует 22-летнего бразильца официальный сайт клуба.

Напомним, что ЦСКА арендовал Бекао у "Байи" на один год с правом последующего выкупа.

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