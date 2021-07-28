Родриго де Пауль прокомментировал свой переход в "Атлетико"

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился эмоциями после перехода перехода в мадридский "Атлетико".

"Это великий клуб, но благодаря людям, работающем в нем, ты чувствуешь себя частью семьи. Мне об этом рассказывали.

Это была моя мечта, одна из нескольких, и вот она исполнилась. Я в команде и хочу продолжать писать историю этого прекрасного клуба, открывшего для меня двери.

Партнеры хорошо меня приняли, я счастлив и стараюсь адаптироваться, уловить ритм жизни команды. И потрясает то, что в команде один из лучших тренеров мира. Его карьера, его достижения тому доказательство. Разумеется, мне предстоит многое узнать от него, это меня мотивирует.

У нас похожие взгляды на футбол. Конкуренция в команде нам всем поможет, а я здесь именно для того, чтобы команде помочь", – сказал аргентинец.

Напомним, что "Атлетико" заплатил за переход полузащитника около 35 миллионов евро "Удинезе".

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