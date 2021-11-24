Родриго де Пауль рассказал о своем переходе в "Атлетико"

Фото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль рассказал некоторые детали своего перехода в стан "матрасников".

"Я ещё в марте разговаривал со своим агентом и сказал ему, что хотел быть играть в "Атлетико". Однажды я спросил его, буду ли я играть там и он сказал, что буду. Позже, когда я говорил с Симеоне по телефону, то сообщил ему о своём желании.

Мне нравилось как они живут футболом. Тренерский штаб, болельщики. Я не желаю о своём решении и, надеюсь, Чоло тоже", - сказал аргентинец в интервью Marca.

Напомним, что прошедшим летом "Атлетико" заплатил за де Пауля "Удинезе" 40 миллионов евро.

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