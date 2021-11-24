Родриго де Пауль рассказал о своем переходе в "Атлетико"
Фото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль рассказал некоторые детали своего перехода в стан "матрасников".
"Я ещё в марте разговаривал со своим агентом и сказал ему, что хотел быть играть в "Атлетико". Однажды я спросил его, буду ли я играть там и он сказал, что буду. Позже, когда я говорил с Симеоне по телефону, то сообщил ему о своём желании.
Мне нравилось как они живут футболом. Тренерский штаб, болельщики. Я не желаю о своём решении и, надеюсь, Чоло тоже", - сказал аргентинец в интервью Marca.
Напомним, что прошедшим летом "Атлетико" заплатил за де Пауля "Удинезе" 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14