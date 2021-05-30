Родриго де Пауль высказался о Месси
Фото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен
Аргентинский капитан "Удинезе" Родриго де Пауль высказался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.
"Меня удивили человеческие качества Лео. Это удивительно. Ему нравится сидеть и общаться со мной или с кем-то еще. Мы слушаем музыку, и ему это нравится. Он получает удовольствие от простых вещей, мы вместе шутим.
Это феноменальный капитан. Я стал капитаном в своем клубе, теперь я больше вижу и понимаю. У меня было много разных капитанов, но Лео все показывает на своем примере. Если мы играем на тренировке, то он хочет победить. Если он видит, что кто-то не очень качественно разминается, то делает замечание.
За все время, что я знаком с Месси, он не пропустил ни одной тренировки. Люди думают, что Лео уже близок к концу карьеры, ведь ему 33 года, но он играет тысячу матчей за год. Возможно, он мог бы пропускать какие-то занятия, но он не делает этого.
На тренировках он не делает странных вещей, но он никогда не промахивается. Это удивляет меня. Мы разговаривали с Хуаном Муссо, он вратарь, и я спросил, как Лео удается бить так, что никто не может угадать, куда именно полетит мяч. Муссо ответил мне, что Месси делает то, чего не могут другие. Он до последнего момента не показывает, что будет делать", – сказал де Пауль.
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