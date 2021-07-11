Родриго де Пауль высказался о Месси

1 Теги кубок америкиродриго де паульлионель месси

Родриго де Пауль высказался о МессиФото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль высказался после победы над сборной Бразилии в финале Кубка Америки.

"Месси – лучший игрок всех времен. Победа на "Маракане" против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.

В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь обнимают друг друга", – сказал де Пауль.

Напомним, что де Пауль близок к переходу в "Атлетико". По сообщению Фабрицио Романо, в ближайшие дни аргентинец пройдет медобследование в мадридском клубе.

Также не пропустите: 100 миллионов рублей - сумма, которую потратит Слуцкий на строительство стадиона в Волгограде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Лео Король футбола и это знает даже мой заднеприводный друг первоклашка и мой кот Бадр!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"

Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов