Родриго де Пауль высказался о Месси

Фото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль высказался после победы над сборной Бразилии в финале Кубка Америки.

"Месси – лучший игрок всех времен. Победа на "Маракане" против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.

В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь обнимают друг друга", – сказал де Пауль.

Напомним, что де Пауль близок к переходу в "Атлетико". По сообщению Фабрицио Романо, в ближайшие дни аргентинец пройдет медобследование в мадридском клубе.

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