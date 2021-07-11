Родриго де Пауль высказался о Месси
Фото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен
Хавбек сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль высказался после победы над сборной Бразилии в финале Кубка Америки.
"Месси – лучший игрок всех времен. Победа на "Маракане" против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.
В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь обнимают друг друга", – сказал де Пауль.
Напомним, что де Пауль близок к переходу в "Атлетико". По сообщению Фабрицио Романо, в ближайшие дни аргентинец пройдет медобследование в мадридском клубе.
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