Родриго де Пауль высказался о Месси. Хавбек считает, что Лео уже не нужны трофеи

Фото: твиттер де Пауля\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился мнением о нападающем и капитане своей национальной команды Лионеле Месси.

"Чтобы быть место на вершине, Месси больше не нуждается в трофеях, потому что он столько дал футболу. Не могу сказать, что происходит с ним в Париже, так как не нахожусь рядом каждый день, но я могу рассказать о том, что он делает в сборной.

Он счастлив. Месси – наш лидер, и мы следуем за ним. Лео точно поговорит с нами, ведь он поедет уже на пятый чемпионат мира. Он даст нам совет, поддержит, потому что сейчас его опыт имеет большое значение. Я надеюсь, что Месси получит удовольствие от этого турнира и не будет страдать из-за него. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Посмотрим, станет ли этот чемпионат мира последним для него – решать может только он сам", - сказал полузащитник.

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