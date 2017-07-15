Родриго Кайо близок к переходу в "Зенит"

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Родриго Кайо близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо в ближайшее время станет игроком "Зенита", сообщает Fox Sports.

По информации источника, бразилец уже дал согласие на переход в питерский клуб. "Сине-бело-голубые" заплатят за 23-летнего футболиста 18 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Родриго Кайо является воспитанником "Сан-Паулу", за основную команду "трёхцветных" выступает с 2011 года, сыграл 178 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативных пережачи. 

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