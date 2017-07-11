Родриго Кайо готов перейти в "Зенит"

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Родриго Кайо готов перейти в "Зенит"

Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо согласился стать игроком "Зенита", сообщает Futebol Interior.

По сведениям издания, питерский клуб готов платить футболисту 3,4 миллиона евро в год. Кроме того бразилец получит десять процентов о суммы своего трансфера в качестве подъемных.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает за 23-летнего Кайо 18 миллионов евро в рассрочку, но "Сан-Паулу" требует всю сумму сразу.

Не пропустите: "Зенит" не может согласовать с "Сан-Паулу" трансфер Родриго Кайо. | http://soccernews.ru

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