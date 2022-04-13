Родриго назвал Модрича отцом

Фото: твиттер Родриго\Автор неизвестен

Бразильский вингер "Реал Мадрида" Родриго Гоэс после прохода в полуфинал Лиги чемпионов высказался об отношениях с Лукой Модричем.

Напомним, что в конце встречи с "Челси" (2:3) хорват отдал голевой пас "тривелой" на Родриго.

"Это пока самый важный гол в моей карьере. Как мы всегда шутим, Модрич – словно мой отец. Он очень мне помогает. Когда мне что-то нужно, он всегда рядом. Мы много разговариваем.

Очень счастлив играть рядом с ним, это большая честь", – сказал Родриго.

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