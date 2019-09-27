Родриго не примет участия в матче "Атлетико" - "Реал"

Форвард "Реала" Родриго Гоэс не будет участвовать в матче 7-го тура Примеры с "Атлетико". Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку "сливочных". Об этом сообщает Marca.

Нападающий занимается со второй командой "Реала". Мадридский клуб не включил бразильца в заявку на дерби.

Отметим, что тренировку также пропустили защитник Ферлан Менди и полузащитник Марко Асенсио из-за травм.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 28 сентября, на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00 мск.

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