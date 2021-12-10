Родриго поделился ощущениями от игры в "Реале"

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Родриго поделился ощущениями от игры в "Реале"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Бразильский вингера мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился ощущениями от игры за королевский клуб.

"Я чувствую себя очень хорошо и ценю доверие Анчелотти. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь помочь команде. Мистер просит меня помогать в защите. Он знает, что я хорош с мячом, но мне приходится помогать в обороне.

Анчелотти и Пинтус (тренер по физической подготовке) очень хороши. Пинтус делает великолепную работу, и мы отлично готовы физически. Команда хорошо чувствует себя на поле и сосредоточена на всех матчах", - сказал бразилец.

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