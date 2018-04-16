Родриго признан лучшим футболистом Примеры в марте

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Родриго признан лучшим футболистом Примеры в марте

Форвард "Валенсии" Родриго Морено признан лучшим футболистом Примеры в прошлом месяце.

В марте Родриго принял участие в трех матчах, где отметился четырьмя голами.

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