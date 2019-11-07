Родриго прокомментировал свою игру в матче "Реал" - "Галатасарай"

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Родриго прокомментировал свою игру в матче "Реал" - "Галатасарай"

Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Галатасарая".

Напомним, что в этой игре 18-летний бразилец забил три гола и отдал один ассист.

"В "Реале" всё получается гораздо быстрее, чем я ожидал, когда переходил сюда. Слышать, как "Сантьяго Бернабеу" скандирует твоё имя - это мечта, которая стала реальностью. Я счастлив. Но мне нужно сохранять спокойствие", - цитирует Родриго Marca.

Нападающий перешёл в "Реал" минувшим летом из "Сантоса" за 45 миллионов евро. На его счету уже 5 голов и 1 ассист в 6 играх.

Не пропустите: Родриго установил два рекорда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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