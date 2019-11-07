Родриго прокомментировал свою игру в матче "Реал" - "Галатасарай"
Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Галатасарая".
Напомним, что в этой игре 18-летний бразилец забил три гола и отдал один ассист.
"В "Реале" всё получается гораздо быстрее, чем я ожидал, когда переходил сюда. Слышать, как "Сантьяго Бернабеу" скандирует твоё имя - это мечта, которая стала реальностью. Я счастлив. Но мне нужно сохранять спокойствие", - цитирует Родриго Marca.
Нападающий перешёл в "Реал" минувшим летом из "Сантоса" за 45 миллионов евро. На его счету уже 5 голов и 1 ассист в 6 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
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|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
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|13
|Валенсия
|12
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|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
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|Мальорка
|12
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|12
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|Леганес
|12
|5