Родриго стал вторым самым молодым игроком в истории "Реала", оформившим хет-трик в матче ЛЧ

Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс в возрасте 18 лет и 301 день оформил хет-трик в матче Лиги Чемпионов.

Накануне бразилец трижды поразил ворота "Галатасарая" в поединке четвёртого тура группового этапа турнира.

Как сообщает Opta, это второй результат в истории королевского клуба.

В более раннем возрасте делал хет-трик в ЛЧ только один игрок "Реала" - это экс-капитан "бланкос" Рауль (18 лет и 113 дней).

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