Родриго: "У меня есть фотография Азара на телефоне. А теперь я смогу играть с ним в одной команде"

Новый игрок "Реала" Родриго рассказал, что чувствует от того, что будет играть в одной команде с Эденом Азаром. Об этом сообщает Родригу.

Напомним, мадридский клуб приобрел 18-летнего футболиста год назад, однако он присоединился к команде этим летом.

Азар присоединился к "Реалу" в начале этого месяца. Его трансфер стоил клубу - в 100 миллионов евро.

"Представляете, у меня есть фотография Азара на телефоне. А теперь я смогу играть с ним в одной команде", - сказал Родриго.

Ранее Эмерсон рассказал, как Азар попрощался с игроками "Челси".

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