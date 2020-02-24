Родриго удалили за издевательское празднование гола

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Родриго удалили за издевательское празднование гола

Как сообщалось ранее, вингер мадридского "Реала" Родриго получил красную карточку в матче за "Кастилью" в Сегунде В.

В сети появилось видео с эпизодом, спровоцировавшим удаление. Бразилец забил гол после блестящего сольного прохода и издевательски отпраздновал взятие ворот, за что получил второе предупреждение.

Из-за дисквалификации Родриго пропустит матч с "Барселоной", запланированный на 1 марта.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Это уже просто бред,вратарь провоциповал,лучше бы правильно ВАР применяли и правильно карточки показывали,а то по такой логике теперь всех топ-футболистов надо гнать,пусть одно дерьмо на поле будет мериться убогостью,абсолютно глупое удаление,ничего издевательского не вижу.

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