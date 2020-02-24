Родриго удалили за издевательское празднование гола
Как сообщалось ранее, вингер мадридского "Реала" Родриго получил красную карточку в матче за "Кастилью" в Сегунде В.
В сети появилось видео с эпизодом, спровоцировавшим удаление. Бразилец забил гол после блестящего сольного прохода и издевательски отпраздновал взятие ворот, за что получил второе предупреждение.
GOLAÇO + ENCARADA + EXPULSÃO + ABRAÇO NO REINIER! Se liga em tudo isso que o Rodrygo aprontou no Real Madrid Castilla!— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 23, 2020
: @tatimantovani pic.twitter.com/YpxdrBVfqD
Из-за дисквалификации Родриго пропустит матч с "Барселоной", запланированный на 1 марта.
Не пропустите: Рамос может пропустить матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|17
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