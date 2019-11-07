Родриго установил два рекорда Лиги Чемпионов

Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс дважды вписал своё имя в историю Лиги Чемпионов по итогам матча четвёртого тура группового этапа против "Галатасарая".

Во-первых, игрок "бланкос" стал самым молодым бразильцем, забившим гол в матче вышеуказанного еврокубкового турнира. Он трижды поразил ворота стамбульских "львов" в возрасте 18 лет и 301 дня.

Во-вторых, Родриго установил рекорд, оформив самый быстрый дубль в истории ЛЧ. Для этого ему потребовалось 6 минут и 4 секунды.

18-летний нападающий перешёл в "Реал" минувшим летом из "Сантоса" за 45 миллионов евро. На его счету уже 5 голов и 1 ассист в 6 играх.

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