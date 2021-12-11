Родриго высказался об игре с Винисиусом

Теги реал мадридродриго гоэсвинисиус жуниор

Родриго высказался об игре с ВинисиусомФото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился ощущениями от игры рядом с Винисиусом Жуниором.

"Приятно играть с Винисиусом. Нам всегда нравилось играть вместе, начиная с юношеских сборных. Мне нравится быть рядом с ним. Мы счастливы и готовы помогать "Реалу", - сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл в 14 матчах Ла Лиги в составе королевского клуба, в которых отметился одной результативной передачей.

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