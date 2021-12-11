Родриго высказался об игре с Винисиусом
Фото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен
Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился ощущениями от игры рядом с Винисиусом Жуниором.
"Приятно играть с Винисиусом. Нам всегда нравилось играть вместе, начиная с юношеских сборных. Мне нравится быть рядом с ним. Мы счастливы и готовы помогать "Реалу", - сказал бразилец.
В нынешнем сезоне Родриго сыграл в 14 матчах Ла Лиги в составе королевского клуба, в которых отметился одной результативной передачей.
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
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|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
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