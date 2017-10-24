Родриго забил шестой гол в последних семи матчах за "Валенсию"

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" в гостях играет с "Сарагосой".

Счет в этом поединке открыл нападающий "летучих мышей" Родриго.

Этот гол стал для него шестым в последних семи матчах за "Валенсию" во всех турнирах.

Не пропустите: Гансо поучаствовал в четырех голах "Севильи" в пяти матчах. | http://soccernews.ru