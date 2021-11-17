Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье (видео)

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Руслан Валитов, тесть российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, напал на главу IT-компании Льва Матвеева в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, инцидент произошел в коттеджном поселке "Никологорское". 15 ноября Матвеев подъезжал к своему участнику и к нему в этот момент подъехал Валитов, который стал предъявлять оппоненту претензии по поводу превышения скорости. Из-за этого между мужчинами начались перепалка и драка.

Матвеев обратился в полицию, указав, что Валитов, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе ссоры пострадал автомобиль Mercedes Матвеева. На машине остались вмятина и сломанное зеркало. По словам местных жителей, Валитой часто ведет себя неадекватно.

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