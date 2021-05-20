Родственники Месси уговаривают игрока перейти в "ПСЖ"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Как сообщает Le Parisien, родственники Лионеля Месси настаивают на переходе футболиста из "Барселоны" в "ПСЖ".
По информации источника, аргентинец привык обсуждать ситуацию по контракту с отцом, который выполняет функции его агента, и с одним из своих братьев. И они настаивают на переходе Месси в "ПСЖ".
Французский клуб предлагает игроку более низкую зарплату, чем в предыдущие сезоны, но она будет выше той, что предлагает ему "блауграна" сейчас. Также отмечается, что "ПСЖ" готов предложить Месси подписной бонус.
Также сообщается, что Месси хочет продлить контракт с "Барселоной", но он больше не верит в команду.
Отмечается, что Месси некомфортно в команде, которая способна лишь на победу в Кубке Испании. Он хочет находиться в сильном клубе, который ведет борьбу за все трофеи.
В текущем сезоне аргентинский футболист провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 голевых передач.
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