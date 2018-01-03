Роджер Мартинес может перейти в "Интер"

Форвард "Цзянсу Сунин" Роджер Мартинес принял решение уйти из клуба.

"Чемпионат Китая - это хороший опыт, но пришло время двигаться дальше. Надеюсь, что мне удастся перебраться в Италию. Серия А - серьезный чемпионат. Всегда мечтал поиграть в Европе" - приводит слова Мартинеса Football Italia.

Ранее ходили слухи об интересе к игроку со стороны "Интера".

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