Роджерс: "Будет здорово вновь увидеться с Манчини"

Наставник "Селтика" Брендан Роджерс поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

"Нас ждут захватывающие игры с "Зенитом". Будет здорово вновь увидеться с Роберто Манчини" - приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в Шотландии.

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