Роджерс: "Если слухи не врут, быть может, Джеррард выбрал правильный клуб"

Наставник "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал слухи о том, что тренером "Рейнджерса" может стать Стивен Джеррард.

"Честно сказать, меня эта новость несколько удивила. Если слухи не врут, быть может, Стиви выбрал правильный клуб. Он всегда хотел стать тренером. Я знаю это со времен, когда работал с ним в "Ливерпуле". Он жил с этой целью, еще когда играл в клубе и был капитаном сборной Англии" - приводит слова Роджерса FourFourTwo.

Напомним, что в настоящее время Джеррард тренирует молодежную команду "Ливерпуля".

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