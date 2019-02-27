Роджерс хочет видеть в "Лестере" трёх игроков "Селтика"

Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс хочет видеть в английской команде трёх игроков "Селтика", который он возглавлял почти три года.

Как сообщает The Times, североирландский специалист просит руководство "лис" переманить левого защитника Кирана Тирни, хавбека Каллума Макгрегора и вингера Джеймса Форреста.

Отмечается, что за Макгрегора и Форреста придётся в сумме заплатить порядка 29 миллионов евро. Что касается Тирни, то "Селтик" требует за него 35 миллионов евро, но "Лестеру" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Борнмута" и "Атлетико".

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