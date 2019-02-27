Роджерс хочет видеть в "Лестере" трёх игроков "Селтика"

Теги селтиклестер ситибрендан роджерскиран тирниджеймс форрест

Роджерс хочет видеть в "Лестере" трёх игроков "Селтика"

Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс хочет видеть в английской команде трёх игроков "Селтика", который он возглавлял почти три года.

Как сообщает The Times, североирландский специалист просит руководство "лис" переманить левого защитника Кирана Тирни, хавбека Каллума Макгрегора и вингера Джеймса Форреста.

Отмечается, что за Макгрегора и Форреста придётся в сумме заплатить порядка 29 миллионов евро. Что касается Тирни, то "Селтик" требует за него 35 миллионов евро, но "Лестеру" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Борнмута" и "Атлетико".

Не пропустите: "Селтик" определился с новым главным тренером команды. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби

Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 27 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов