Роджерс: "Могли обыгрывать "Баварию"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс подвел итоги матча с "Баварией" (0:3), который прошел в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

"Я разочарован в сопернике, мы могли обыграть их. Мы неплохо сыграли во втором тайме, опасно атаковать. Но нужно быть реалистами и понимать, что наша игра была не столь качественной. Мы допустили несколько ошибок, но это поможет нам в будущем", - сказал он. | http://soccernews.ru