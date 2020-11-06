Роджерс может возглавить "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" рассматривает ещё одного кандидата на замену Уле Гуннару Сульшеру, пишет Goal.com.
По информации источника, новым главным тренером "красных дьяволов" может стать Брендан Роджерс, ныне возглавляющий "Лестер".
Сообщается, что стороны уже провели переговоры о возможном сотрудничестве.
47-летний Роджерс связан с "Лестером" контрактом до июня 2025 года.
Ранее стало известно о возможном приглашении на пост тренера "МЮ" аргентинца Маурисио Почеттино.
Не пропустите: Сульшер отказался комментировать слухи о его отставке из "МЮ". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18