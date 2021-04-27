Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"

Теги брендан роджерстоттенхэмлестер сити

Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"Фото: Твиттер @BBCRLSport 
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не планирует продолжать свою тренерскую карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports.

Лондонцы внесли специалиста в свой шорт-лист на случай, если не удастся заполучить Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг". После того, как немец выбрал мюнхенскую "Баварию", "шпоры" возобновили попытки пригласить Роджерса.

Сам североирландец счастлив в "Лестере" и оптимистично настроен по поводу будущего для клуба.

В текущем сезоне "лисы" занимают 3 место в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" расположился на 7 с заметным отставанием.

Читать также: В шорт-лист "Тоттенхэма" попали ещё три тренера | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов

Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов