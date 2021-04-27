Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"

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Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не планирует продолжать свою тренерскую карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports.

Лондонцы внесли специалиста в свой шорт-лист на случай, если не удастся заполучить Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг". После того, как немец выбрал мюнхенскую "Баварию", "шпоры" возобновили попытки пригласить Роджерса.

Сам североирландец счастлив в "Лестере" и оптимистично настроен по поводу будущего для клуба.

В текущем сезоне "лисы" занимают 3 место в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" расположился на 7 с заметным отставанием.