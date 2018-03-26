Роджерс не собирается возвращаться в АПЛ
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс не собирается возвращаться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает Sky Sports, 45-летний специалист всем доволен в шотландском клубе, в связи с чем он планирует возглавлять его ещё долгое время.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Роджерсу со стороны "Арсенала". Напомним, что североирландский наставник уже тренировал в АПЛ "Суонси" и "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20