Роджерс не собирается возвращаться в АПЛ

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Роджерс не собирается возвращаться в АПЛ

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс не собирается возвращаться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Sky Sports, 45-летний специалист всем доволен в шотландском клубе, в связи с чем он планирует возглавлять его ещё долгое время.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Роджерсу со стороны "Арсенала". Напомним, что североирландский наставник уже тренировал в АПЛ "Суонси" и "Ливерпуль".

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